(للبيع)
|للبيع.مجمع 6 فلل | كبير | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - غرفة مكتب - غرفة طعام - مطبخ - مخزن - حمامين - باركينغ لسيارتين طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة جلوس - 3 حمامات - بلكونتين الرووف : غرفتين نوم - غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمامين مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CO 116225 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|3/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085877
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل