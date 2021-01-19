للبيع.مجمع 6 فلل كبير | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كبير كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - غرفة مكتب - غرفة طعام - مطبخ - مخزن - حمامين - باركينغ لسيارتين طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة جلوس - 3 حمامات - بلكونتين الرووف : غرفتين نوم - غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمامين مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CO 116225 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404