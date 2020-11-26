(للبيع)
|للبيع. |مجمع 6 فلل كبير | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - غرفة مكتب - غرفة طعام - مطبخ - مخزن - حمامين - باركينغ لسيارتين طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة جلوس - 3 حمامات - بلكونتين الرووف : غرفتين نو م- غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمامين مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CO 116225 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074118
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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