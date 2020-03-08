للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - 7 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 115030 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733