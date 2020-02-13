للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذا المجمع يتكون من 6 فلل كل فيلا تتكون من : 4 غرف نوم ماستر - مطبخ كبير - غرفة سائق - غرفة خادمة مجلس خارجي كبير - موقف سيارات مساحة ألارض : 50,000 قدم مربع كود رقم : VI 114945 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733