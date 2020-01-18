للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - مخزن - 7 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 114928 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733