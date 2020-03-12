للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوظ، أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة معيشة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمام - جراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات الرووف - التوب رووف - ملحق خارجي مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114994 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404