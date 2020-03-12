(للبيع)
|للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوظ، أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة معيشة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمام - جراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات الرووف - التوب رووف - ملحق خارجي مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114994 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055856
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