للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة كبيرة - غرفة خادمة - مطبخ حديث - غرفة غسيل - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - صالة كبيرة - 3 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم ماستر مساحة الأرض : 40,999.68 قدم مربع كود رقم : VI 112185 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404