للبيع.مجمع 6 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم رئيسية - مجلس متصل بصالة كبيرة - غرفة طعام واسعة - غرفة خادمة كبيرة حمام سباحة مساحة الأرض : 39,999.84 قدم مربع كود رقم : VI 108583 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733