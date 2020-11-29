(للبيع)
|للبيع.مجمع 6 فلل فخم | ملحق خارجي | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة معيشة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمام - كراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات الروف - التوب رووف - ملحق خارجي مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CO 114994 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074497
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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