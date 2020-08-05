للبيع | مجمع 6 فلل فخم مع ملحق خارجي | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة معيشة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمام - كراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات الرووف - التوب رووف - ملحق خارجي مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CO 114994 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733