للبيع.مجمع 6 فلل | فخم | مدينة شخبوط أبوظبي كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة معيشة - صالة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمام - كراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات الروف - التوب رووف - ملحق خارجي مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CO 114994 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733