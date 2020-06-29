(للبيع)
|للبيع | مجمع 6 فلل رائع | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : صالة كبيرة - غرفة خادمة - مطبخ حديث - غرفة غسيل - حمام طابق أول : غرفة نوم ماستر - غرفتين نوم - صالة كبيرة - 3 حمامات طابق الرووف : غرفة نوم ماستر مساحة الأرض : 40,999.68 قدم مربع كود رقم : VI 112185 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|29/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061790
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل