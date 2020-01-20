للبيع.مجمع 6 فلل رائع في مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : 8 غرف ماستر - مجلسين - 3 صالات - مطبخ كبير - مخزن - غرفة خادمة - ملحق خارجي 5 فلل الأخرى كل فيلا مكونة من : 5 غرف ماستر - مجلسين - 3 صالات - غرفة خادمة - غرفة غسيل مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 359 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733