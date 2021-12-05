للبيع.مجمع 6 فلل | تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي مجمع مكون من : 32 أستوديو 12 شقة : غرفة نوم كبيرة - صالة - مطبخ واسع 8 شقق : غرفتين نوم - صالة كبيرة - مطبخ واسع كود رقم : CD 965395 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733