للبيع.مجمع 6 فلل | تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 6 فلل | تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي مجمع مكون من : 32 أستوديو 12 شقة : غرفة نوم - صالة - مطبخ 8 شقق : غرفتين نوم - صالة كبيرة - مطبخ كود رقم : CD 965395 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/7/2021
رقم الإعلان: 2099643
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