(للبيع)
|للبيع .مجمع 6 فلل | تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي مجمع مكون من : 32 استوديو شقة : غرفة نوم كبيرة - صالة - مطبخ واسع 8 شقق : غرفتين نوم - صالة كبيرة - مطبخ واسع كود رقم : CD 964395 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|12/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096668
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