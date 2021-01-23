للبيع.مجمع 6 فلل | تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي مجمع مكون من : 32 أستوديو 12 شقة : غرفة نوم - صالة - مطبخ 8 شقق : 2 غرفة نوم - صالة - مطبخ كود رقم : CO 9882 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 2018/54404 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733