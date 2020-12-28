للبيع.مجمع 6 فلل تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 6 فلل تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي مجمع مكون من : 32 أستوديو 12 شقة : غرفة نوم كبيرة - صالة - مطبخ 8 شقق : 2 غرفة نوم - صالة كبيرة - مطبخ كود رقم : CO 9882 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 2018/54404 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/12/2020
رقم الإعلان: 2077741
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28/12/2020
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27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

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للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا الرئيسية : طابق أرضي : غرف.
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27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي

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- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 5 فلل | حديقة | على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا الرئيسية: طابق أرضي : غرفة.
القسم: 

اتصل

27/12/2020
صورة الاعلان: للبيع مجمع فلتين ومحلق بمنطقة محمد بن زايد حالتهم ممتازة - في أبو ظبي الإمارات

للبيع مجمع فلتين ومحلق بمنطقة محمد بن زايد حالتهم ممتازة

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسعد الله اوقاتكم بكل خير للبيع مجمع فلتين ومحلق بمنطقة محمد بن زايد.
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اتصل

27/12/2020
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