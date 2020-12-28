(للبيع)
|للبيع.مجمع 6 فلل تقسيم شقق | مدينة خليفة أبوظبي مجمع مكون من : 32 أستوديو 12 شقة : غرفة نوم كبيرة - صالة - مطبخ 8 شقق : 2 غرفة نوم - صالة كبيرة - مطبخ كود رقم : CO 9882 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 2018/54404 رخصة التسجيل العقاري : 2018/53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077741
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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