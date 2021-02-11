للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل فخم كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمامين - كراج طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة الرووف : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : CO 10 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404