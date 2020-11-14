للبيع .مجمع 5 فلل| 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد | أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .مجمع 5 فلل| 8 غرف نوم ماستر | مدينة محمد بن زايد | أبوظبي مجمع 5 فلل فخم كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمامين - كراج طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة الرووف : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 10 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0509350473

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/11/2020
رقم الإعلان: 2072339
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