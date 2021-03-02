(للبيع)
|للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظي كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمامين - كراج طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة الرووف : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : CO 10 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|2/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085678
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل