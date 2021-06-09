للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 5 فلل | 8 غرف نوم ماستر لكل فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - غرفة عائلة - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمامين - كراج الطابق الأول : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة الرووف : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CD 977415 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/6/2021
رقم الإعلان: 2096433
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