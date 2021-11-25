للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - مطبخ - صالة - غرفة خادمة - حمامين الطابق الأول : 4 غرف نوم - صالة - 3 حمامات طابق الرووف : غرفتين نوم - حمامين مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CD 980096 لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 BRN: 54404 ORN: 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 25/11/2021
رقم الإعلان: 2112738
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