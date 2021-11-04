(للبيع)
|للبيع .مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - مطبخ - صالة - غرفة خادمة - حمامين الطابق الأول : 4 غرف نوم - صالة - 3 حمامات طابق الرووف : غرفتين نوم - حمامين مساحة الأرض: 22,500 قدم مربع كود رقم : CD 980096 لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2109990
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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