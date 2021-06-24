للبيع.مجمع 5 فلل | 6 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - مطبخ - صالة - غرفة خادمة - حمامين الطابق الأول : 4 غرف نوم - صالة - 3 حمامات طابق الرووف : غرفتين نوم - حمامين مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CD 980096 لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بشركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 BRN: 54404 ORN: 53733