للبيع | مجمع 5 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع فلل يقع على شارعين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة الجلوس - غرفة الطعام - غرفة الخادمة - مطبخ - مطبخ تحضيري - مخزن - 6 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : CD 981130 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شرك فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733