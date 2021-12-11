للبيع.مجمع 5 فلل | 4 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس - غرفة معيشة / طعام - غرفة خادمة- مطبخ - مطبخ تحضيري - مخزن - 6 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CD 981123 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733