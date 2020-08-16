للبيع | مجمع 5 فلل 26 غرفة | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل في شخبوط على زاوية وشارعين الفيلا الرئيسية مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلسان - صالتين - مطبخين - غرفة - حوش وحديقة - غرفة السائق - كراج 4 فلل بنفس المواصفات كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - حوش - مطبخين - 5 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CO 2006 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 05030700 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404