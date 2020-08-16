(للبيع)
|للبيع | مجمع 5 فلل 26 غرفة | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل في شخبوط على زاوية وشارعين الفيلا الرئيسية مكونة من : 6 غرف ماستر - مجلسان - صالتين - مطبخين - غرفة - حوش وحديقة - غرفة السائق - كراج 4 فلل بنفس المواصفات كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس - 2 صالة - غرفة طعام - حوش - مطبخين - 5 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CO 2006 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 05030700 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065112
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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3,500,000 درهم
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