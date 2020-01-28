للبيع.مجمع 5 فلل منطقة محمد بن زايد أبوظبي مجمع اول ساكن علي شارعين كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم - مجلس - مطبخ - غرفة خادمة مساحة الأرض : 40,062 قدم مربع كود رقم : VI 114561 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733