للبيع.مجمع 5 فلل | ملحق خارجي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : مجلس - غرفة عائلة - غرفة معيشة - مطبخ - حمام الطابق الأول : 4 غرف نوم - بلكونة - 3 حمامات الطابق الرووف : غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمام مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : CD 980272 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / ابراهيم : 0508351822 رقم الرخصة : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733