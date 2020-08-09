(للبيع)
|للبيع | مجمع 5 فلل مع دخل سنوي | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل فخم كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمامين - كراج طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة الرووف : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 10 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064578
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