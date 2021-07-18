(للبيع)
|للبيع .مجمع 5 فلل | مع حديقة وحوش | مدينة خليفة أبوظبي الفيلا الرئيسية : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة غرفة غسيل - غرفة جلوس - حديقة - حوش كبير - مواقف سيارة الطابق الأول : 5 غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس الفلل الأربعة الاخرى مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - غرفة طعام - مجلس - مجلس نساء - صالة طابق أول : 4 غرف نوم - مطبخ - غرفة جلوس - بلكونة كود رقم : CD 965391 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100325
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