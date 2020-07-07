للبيع | مجمع 5 فلل | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل فخم كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - صالة جلوس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - حمامين - جراج طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة االرووف :- 4 غرف نوم ماستر - صالة - مطبخ تحضيري - بلكونة مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : VI 10 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462