(للبيع)
|للبيع.مجمع 5 فلل | مدينة شخبوط أبوظبي الفيلا الرئيسية مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم ماستر - صالة - مجلس نساء - مجلس - غرفة طعام - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل غرفة جلوس - حديقة - حوش - مواقف سيارة الطابق الأول : 5 غرف نوم ماستر - مطبخ - بلكونة - غرفة جلوس الأربعة الاخرى مكونة كل منها من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - غرفة جلوس - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - غرفة طعام - مجلس - مجلس نساء - صالة الطابق الأول : 4 غرف نوم - مطبخ - غرفة جلوس - بلكونة كود رقم : CD 965391 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113936
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