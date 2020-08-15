(للبيع)
|للبيع | مجمع 5 فلل | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - ملاحق خارجية كود رقم : CO 112803 مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065054
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل
اتصل
3,500,000 درهم
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
اتصل