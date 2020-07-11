للبيع | مجمع 5 فلل | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة ضيوف - مجلس صالة طعام - غرفة جلوس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 7حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 114362 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733