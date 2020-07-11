للبيع | مجمع 5 فلل | مدينة شخبوط أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع | مجمع 5 فلل | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع | مجمع 5 فلل | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - غرفة ضيوف - مجلس صالة طعام - غرفة جلوس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 7حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 114362 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/7/2020
رقم الإعلان: 2062691
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