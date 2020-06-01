للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل فخم كل فيلا مكونة من : 8 غرف ماستر - مجلس كبير مع حمام للضيوف - غرفة خادمة - غرفة سائق مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 10 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733