للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل مقسم كالتالي : الفيلا الكبيرة : 10 غرف نوم ماستر - 3 مجالس - 3 صالات - ملعب كرة قدم - حمام سباحة الأربعة فلل الأخرى كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخين - 5 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 114951 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404