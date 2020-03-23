(للبيع)
|للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل مقسم كالتالي : الفيلا الكبيرة : 10 غرف نوم ماستر - 3 مجالس - 3 صالات - ملعب كرة قدم - حمام سباحة الأربعة فلل الأخرى كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخين - 5 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 114951 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|23/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056679
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