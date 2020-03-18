(للبيع)
|للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل مقسم الي : الفيلا الرئيسية : 5 غرف نوم - صالتين - مجلس - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - مطبخ تحضيرى ملحق خارجى : غرفة غسيل - مطبخ خارجى - مخزن - غرفة حارس 4 فلل الاخرى كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالتين - مجلس - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ مطبخ تحضيرى - غرفة غسيل خارجية مساحة الأرض : 35,150 قدم مربع كود رقم : VI 114474 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|18/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056307
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل