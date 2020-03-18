للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل مقسم الي : الفيلا الرئيسية : 5 غرف نوم - صالتين - مجلس - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - مطبخ تحضيرى ملحق خارجى : غرفة غسيل - مطبخ خارجى - مخزن - غرفة حارس 4 فلل الاخرى كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالتين - مجلس - غرفة طعام - غرفة خادمة - مطبخ مطبخ تحضيرى - غرفة غسيل خارجية مساحة الأرض : 35,150 قدم مربع كود رقم : VI 114474 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300