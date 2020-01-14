للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل مقسم كالتالي : الفيلا الكبيرة مكونة من : 10 غرف نوم ماستر - 3 مجالس - 3 صالات - ملعب كرة قدم - حمام سباحة الأربع فلل الأخري كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخين - 5 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 114951 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990