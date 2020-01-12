للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة طعام - غرفة نوم - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - 3 حمامات طابق أول : 3 غرف نوم - غرفة نوم ماستر - مطبخ - 4 حمامات الرووف : غرفة نوم - مخزن - حمام مواقف سيارة كود رقم : VI 30109 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733