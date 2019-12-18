للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - 7 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 113596 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 026592300

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/12/2019
رقم الإعلان: 2045584
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا أول ساكن مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا أول ساكن مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا تطل على زاوية وشارعين الفيلا مكونة من : 5.
القسم: 

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 6 غرف تحت التشطيب في منطقة الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف تحت التشطيب في منطقة الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 6 غرف تحت التشطيب في منطقة الرحبة أبوظبي فيلا تحت التشطيب تتكون من : طابق أرضي : غرفة نو.
القسم: 

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف فخمة في منطقة الرحبة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف فخمة في منطقة الرحبة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف فخمة في منطقة الرحبة أبوظبي هذه الفيلا مكونه من : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - مجل.
القسم: 

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين مميز في شارع المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين مميز في شارع المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين مميز في شارع المرور أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - 3 م.
القسم: 

اتصل

18/12/2019
صورة الاعلان: فيلا للايجار فى ابوظبى شارع المرور ست غرف ماستر منفصله بها مدخل خاص - في أبو ظبي الإمارات

فيلا للايجار فى ابوظبى شارع المرور ست غرف ماستر منفصله بها مدخل خاص

(للإيجار)

- في أبو ظبي الإمارات

فيلا للايجار فى ابوظبى شارع المرور منفصله بها مدخل خاص الطابق الارضي يتكون من مجلس كبير ومطبخ وغرفة .
القسم: 

145,000 درهم

17/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس رجالي - مجلس ن.
القسم: 

اتصل

17/12/2019
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي الفيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس كبير - غرفة ضيوف - غرف.
القسم: 

اتصل

17/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا حصرية 5 غرف في الحي الصحراوي الريف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا حصرية 5 غرف في الحي الصحراوي الريف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا حصرية 5 غرف في الحي الصحراوي الريف أبوظبي الفيلا صف أول ومكونة من : طابق أرضي : غرفة معي.
القسم: 

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة بني ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة بني ياس أبوظبي هذه البيت الشعبي يقع على زاوية وشارعين مكون من : 5 غ.
القسم: 

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا بمساحة كبيرة في كورنيش القرم أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا بمساحة كبيرة في كورنيش القرم أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا بمساحة كبيرة في كورنيش القرم أبوظبي هذه الفيلا تقع علي شارعين هذه الفيلا مكونة من : 10 غ.
القسم: 

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين على شارع عام في منطقة الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين على شارع عام في منطقة الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين على شارع عام في منطقة الخالدية أبوظبي مجمع فيلتين على شارع عام كل فيلا مكونة من .
القسم: 

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي هذا المجمع مكونة من : الفيلا الأولى : 12 غرفة نوم ما.
القسم: 

اتصل

16/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة المشرف أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا تتكون من : 6 غرف نوم ماستر - مجلسين - .
القسم: 

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين في منطقة الشامخة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلسين - صالة - غرفة طعام .
القسم: 

اتصل

15/12/2019
صورة الاعلان: للبيع.فيلا رائعة 4 غرف في منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا رائعة 4 غرف في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا رائعة 4 غرف في منطقة المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ .
القسم: 

اتصل

15/12/2019
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager