(للبيع)
|للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم ماستر - مجلس - غرفة خادمة - مطبخ - 7 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 113596 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|026592300
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|18/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045584
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145,000 درهم
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