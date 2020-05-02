للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع 5 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 112803 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0506679466

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 2/5/2020
رقم الإعلان: 2058717
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