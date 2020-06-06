(للبيع)
|للبيع | مجمع 5 فلل فخم | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 112803 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060276
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