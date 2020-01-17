للبيع.مجمع 5 فلل فخم في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخ - غرفة خادمة - مخزن - ملاحق خارجية مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 112803 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733