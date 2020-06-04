للبيع | مجمع 5 فلل فخمة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 5 فلل مقسم كالتالي : الفيلا الكبيرة مكونة من : 10 غرف نوم ماستر - 3 مجالس - 3 صالات - ملعب كرة قدم - حمام سباحة الأربع فلل الأخرى كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - صالتين - مطبخين - 5 حمامات مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 114951 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990