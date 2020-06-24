للبيع | مجمع 5 فلل على شارع رئيسي | مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل يقع على زاوية وشارع رئيسي كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس كبير - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 26,250 قدم مربع كود رقم : VI 113722 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733