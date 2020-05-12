للبيع.مجمع 5 فلل على شارع رئيسي في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 5 فلل على شارع رئيسي في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

إضغط على الصورة لتكبيرها

للبيع.مجمع 5 فلل على شارع رئيسي في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 5 فلل يقع على زاوية وشارع رئيسي كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - مجلس كبير - مطبخ - 5 حمامات مساحة الأرض : 26,250 قدم مربع كود رقم : VI 113722 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/5/2020
رقم الإعلان: 2059366
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 7 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 7 غرف على زاوية في مدينة خليفة أبوظبي هذه الفيلا الرائعة مكونة من : 7 غرف نوم كبيرة - مج.
القسم: 

اتصل

12/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.بيت شعبي 5 غرف في منطقة الشامخة أبوظبي هذا البيت الشعبي مكون من : 5 غرف نوم - صالتين - مطبخ -.
القسم: 

اتصل

12/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل على زاوية فى مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل على زاوية فى مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 4 فلل على زاوية فى مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل فخم يقع على زاوية وشارعين كل فيل.
القسم: 

اتصل

12/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 5 غرف في بني ياس أبوظبي هذه الفيلا مكون من : 5 غرف نوم - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخ.
القسم: 

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: للبيع. فيلا رائعة 6 غرف ماستر مع مسبح بمدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا رائعة 6 غرف ماستر مع مسبح بمدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع. فيلا رائعة 6 غرف ماستر مع مسبح بمدينة شخبوط أبوظبي الفيلا تحتوي على : 6 غرف نوم ماستر - مجل.
القسم: 

اتصل

11/5/2020
صورة الاعلان: للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز دور واحد - في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز دور واحد

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع فيلا سكنية منطقة الشامخة شارع عام موقع مميز دور واحد مساحة الارض( 150 ×150 قدم ) تتكون الفيلا.
القسم: 

اتصل

11/5/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فلتين كبير في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين كبير في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فلتين كبير في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع فيلتين فخم كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - ص.
القسم: 

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين مميز في الخالدية أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين مميز في الخالدية أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين مميز في الخالدية أبوظبي مجمع فيلتين كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالة - مجلس -.
القسم: 

اتصل

10/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا سوبر ديلوكس 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا سوبر ديلوكس 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا سوبر ديلوكس 7 غرف في مدينة محمد بن زايد أبوظبي الفيلا تشطيب سوبر ديلوكس الفيلا مكونة من .
القسم: 

اتصل

7/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 13 غرفة في منطقة الكرامة أبوظبي هذه الفيلا مكونة من : 13 غرفة نوم - صالة - 3 مجالس - مطب.
القسم: 

اتصل

7/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل كبير في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل كبير في مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل كبير في مدينة شخبوط أبوظبي هذا المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الرئيسية : 7 غرف نوم -.
القسم: 

اتصل

7/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 9 غرف أول ساكن في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف أول ساكن في مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 9 غرف أول ساكن في مدينة خليفة أبوظبي فيلا أول ساكن مكونة من : طابق أرضي : غرفة ماستر - مج.
القسم: 

اتصل

6/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 8 غرف ماستر في مدينة محمد بن زايد أبوظبي هذه الفيلا فخمة مكونة من : 8 غرف نوم ماستر - صا.
القسم: 

اتصل

6/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.فيلا 4 غرف في منطقة المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف في منطقة المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا 4 غرف في منطقة المرور أبوظبي هذه الفيلا مكونه من : 4 غرف نوم - مجلس - صالة - مطبخ - غرفة.
القسم: 

اتصل

5/5/2020
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل في موقع مميز في المشرف أبوظبي هذا المجمع مكونة من : الفيلا الأولى مكونة من : 12 غر.
القسم: 

اتصل

5/5/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager