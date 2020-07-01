للبيع | مجمع 5 فلل على زاوية وشارعين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلتين يقع على زاوية شوارعين كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - صالة - مطبخ - مسبح طابق أول : 4 غرف ماستر الرووف : غرفة خادمة - غرفة غسيل مساحة الأرض : 29,034 قدم مربع كود رقم : VI 114687 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733